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Galatasaray'dan Mario Lemina kararı

Galatasaray'dan Mario Lemina kararı

25.09.2026 15:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan Mario Lemina kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un milli aranın ardından Mario Lemina'yı savunmada değerlendirmeyi planladığı iddia edildi.

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Galatasaray'da Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından savunmadaki sorunlara çözüm aranıyor.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un milli arayı kadro üzerinde değişiklikler yapmak için değerlendireceği ve Mario Lemina'yı yeniden savunmada görevlendirmeyi planladığı iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Başakşehir maçında stoper olarak görev yapan ancak sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamayan Mario Lemina'nın, milli aranın ardından bu bölgede forma giymesi bekleniyor.

Buruk, orta sahada ise Lucas Torreira ve Gabriel Sara ikilisini kullanmaya devam edecek ve savunmadaki problemleri Lemina ile çözmeyi hedefliyor.

KASIMPAŞA MAÇINDA 11'E

Sakatlığından tamamen kurtulması beklenen Lemina'nın, milli ara sonrasında oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması planlanıyor.

Gabonlu futbolcunun Abdülkerim Bardakcı'nın yerine savunmaya yerleşmesi beklenirken, formsuzluğu devam eden Davinson Sanchez'in de zaman zaman yedek kulübesinde tutulabilir.

SAVUNMADA 10 GOL YENİLDİ

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 6 haftasında kalesinde 10 gol gördü. Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından savunma performansını geliştirmek isteyen Okan Buruk, milli ara sürecinde bu bölgeye yönelik yeni planını uygulamaya hazırlanıyor.

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