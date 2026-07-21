Galatasaray'dan Mario Lemina'ya yeni sözleşme! İmza sonrası ilk açıklama...

Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu Şubat 2025'te 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı Wolverhampton Wanderers'tan transfer olmuştu.

85 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Lemina'nın sözleşmesi sezon sonunda sona ermiş ve uzatma opsiyonu da kullanılmamıştı.

Mario Lemina, Galatasaray formasıyla çıktığı 85 maçta 5 gol atıp 4 asist yaptı.

LEMINA'DAN İMZA SONRASI AÇIKLAMA

Mario Lemina, yeni sözleşmeye attığı imza sonrası açıklamalarda bulundu.

Gabonlu oyuncu, "Çok mutluyum açıkçası. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kulübe ne kadar bağlı olduğumu gösteriyor bu sözleşme. Daha fazla tarih yazacağımızı gösteriyor aynı zamanda. Aynı zamanda bir sevgi göstergesi bu. Hocamız da burada bana 2 sene boyunca güvendi. Bunun üzerine devam edeceğimiz için çok mutluyum" dedi.

Mario Lemina, "Taraftarlarımız, onları ne kadar çok sevdiğimi biliyorlar. Ben de sahada performans göstermeye çalışıyorum. Umarım yine zaferlerle dolu bir sezon geçiririz. Galatasaray büyük bir kulüp ve büyük zaferlere ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.