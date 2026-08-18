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Galatasaray'dan Noa Lang hamlesi
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Galatasaray'dan Noa Lang hamlesi

18.08.2026 15:55:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan Noa Lang hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang için İtalyan takımıyla görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

Galatasaray'dan Noa Lang hamlesi

Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang için yeniden harekete geçti.

Galatasaray'dan Noa Lang hamlesi

Sarı-kırmızılılar, önceki sezonun ikinci yarısında İtalyan ekibinden kiraladığı 27 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'dan Noa Lang hamlesi

Sky'da yer alan habere göre; Galatasaray, Hollandalı futbolcunun yeniden transferi için Napoli ile görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılılar ve Napoli, Noa Lang'ın bu kez kalıcı transferi için görüşmelerde bulunuyor.

Galatasaray'dan Noa Lang hamlesi

AJAX DA PEŞİNDE

Noa Lang ile Galatasaray dışında Hollanda'dan Ajax da ilgileniyor.

Galatasaray'dan Noa Lang hamlesi

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da 19 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.  

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