Galatasaray'dan Noa Lang hamlesi

Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang için yeniden harekete geçti.
Sarı-kırmızılılar, önceki sezonun ikinci yarısında İtalyan ekibinden kiraladığı 27 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istiyor.
Sky'da yer alan habere göre; Galatasaray, Hollandalı futbolcunun yeniden transferi için Napoli ile görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılılar ve Napoli, Noa Lang'ın bu kez kalıcı transferi için görüşmelerde bulunuyor.
AJAX DA PEŞİNDE
Noa Lang ile Galatasaray dışında Hollanda'dan Ajax da ilgileniyor.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da 19 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.