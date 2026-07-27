Galatasaray'dan tatsız prova: Venezia'ya farklı mağlup oldu!

Galatasaray, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta İtalya'nın Venezia FC takımı ile karşı karşıya geldi.
Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar 3-0 mağlup oldu.
İlk yarıda gol sesi çıkmazken, Venezia'ya galibiyeti getiren golleri 71. dakikada John Yeboah, 75. dakikada penaltıdan ve 90+2. dakikada Lion Lauberbach kaydetti.
GALATASARAY PENALTI KAÇIRDI
Öte yandan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, 90. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.