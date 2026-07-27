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Galatasaray'dan tatsız prova: Venezia'ya farklı mağlup oldu!

Galatasaray'dan tatsız prova: Venezia'ya farklı mağlup oldu!

27.07.2026 22:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan tatsız prova: Venezia'ya farklı mağlup oldu!

Galatasaray, Avusturya'daki hazırlık maçında karşılaştığı Venezia'ya 3-0 mağlup oldu.
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Galatasaray, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta İtalya'nın Venezia FC takımı ile karşı karşıya geldi.

Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar 3-0 mağlup oldu.

İlk yarıda gol sesi çıkmazken, Venezia'ya galibiyeti getiren golleri 71. dakikada John Yeboah, 75. dakikada penaltıdan ve 90+2. dakikada Lion Lauberbach kaydetti.

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GALATASARAY PENALTI KAÇIRDI

Öte yandan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, 90. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.

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