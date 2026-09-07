Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'dan TFF'ye ziyaret!

Galatasaray'dan TFF'ye ziyaret!

7.09.2026 17:47:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Galatasaray'dan TFF'ye ziyaret!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede TFF 2. Başkanvekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ile Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu da yer aldı.

Image

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ziyaretin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'ya A Milli Takım forması hediye etti.

İlgili Konular: #galatasaray #TFF #dursun özbek #İbrahim Hacıosmanoğlu

İlgili Haberler

Süper Lig'de 4. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi!
Süper Lig'de 4. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 4. haftadaki maçlarını geride bırakmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Sporting-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Sporting-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile yapacağı maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.
Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması: 'Eğer kalırsa...'
Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması: 'Eğer kalırsa...' Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in sportif direktörü Christoph Freund, Fransız sağ bek Sacha Boey'un kulüpteki geleceği hakkında konuştu.