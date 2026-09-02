Galatasaray'dan Victor Nelsson kararı! Resmen açıklandı...

Galatasaray'da Victor Nelsson dönemi resmen sona erdi.
Sarı-kırmızılılar karşılıklı anlaşma ile sözleşmenin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
RESMEN AÇIKLANDI
Galatasaray, Nelsson ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.
144 MAÇTA FORMA GİYDİ
2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Victor Nelsson, 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Danimarkalı oyuncu sarı kırmızılılarda 144 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik katkı verdi.