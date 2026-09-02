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Galatasaray'dan Victor Nelsson kararı! Resmen açıklandı...

Galatasaray'dan Victor Nelsson kararı! Resmen açıklandı...

2.09.2026 19:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan Victor Nelsson kararı! Resmen açıklandı...

Süper Lig ekibi Galatasaray, 27 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile yollarını ayırdığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
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Galatasaray'da Victor Nelsson dönemi resmen sona erdi.

Sarı-kırmızılılar karşılıklı anlaşma ile sözleşmenin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

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RESMEN AÇIKLANDI

Galatasaray, Nelsson ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. 

144 MAÇTA FORMA GİYDİ

2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Victor Nelsson, 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Danimarkalı oyuncu sarı kırmızılılarda 144 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik katkı verdi.

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