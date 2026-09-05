Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'dan Victor Osimhen için sakatlık açıklaması: Karşılaşmaya devam edememişti
Paylaş

Galatasaray'dan Victor Osimhen için sakatlık açıklaması: Karşılaşmaya devam edememişti

5.09.2026 12:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'dan Victor Osimhen için sakatlık açıklaması: Karşılaşmaya devam edememişti

Galatasaray'dan Başakşehir maçına sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Victor Osimhen ile ilgili açıklama geldi.

Galatasaray'dan Victor Osimhen için sakatlık açıklaması: Karşılaşmaya devam edememişti

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Maçın ilk yarısında sakatlanan Victor Osimhen karşılaşmaya devam edememişti.

Galatasaray'dan Victor Osimhen için sakatlık açıklaması: Karşılaşmaya devam edememişti

Sarı-kırmızılı ekipten Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo için sakatlık açıklaması yapıldı.

Galatasaray'dan Victor Osimhen için sakatlık açıklaması: Karşılaşmaya devam edememişti

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında dün oynanan Başakşehir FK karşılaşmasında sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen ve tedavilerine başlanan oyuncularımız Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın MR dahil ileri tetkikleri yarın tamamlanacaktır.

Antrenmanda sağ diz arka bölgesine darbe alan futbolcumuz Wilfried Singo’nun sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi’nde MR dahil ileri tetkikleri yapılmıştır.

Yapılan kontroller sonucunda futbolcumuzun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Her üç oyuncunun da teşhis ve tedavileri sağlık ekibimiz tarafından titizlikle planlanmıştır."

İlgili Konular: #galatasaray #Başakşehir #victor osimhen

İlgili Haberler

Galatasaray'ın rakibi PSG sezona kötü başladı
Galatasaray'ın rakibi PSG sezona kötü başladı Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Monaco, PSG'yi 2-1 mağlup etti. Monaco sezona 3'te 3 ile başlarken, PSG henüz galibiyetle tanışamadı.
Eski hakemler Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi: Penaltı ve kırmızı kart kararları doğru mu?
Eski hakemler Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi: Penaltı ve kırmızı kart kararları doğru mu? Eski hakemler, Başakşehir - Galatasaray maçının tartışmalı kararlarını değerlendirdi.
Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı: 'Vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor'
Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı: 'Vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor' Spor yazarları, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.