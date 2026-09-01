Galatasaray, Deniz Gül transferini resmen açıkladı! Maliyeti belli oldu...

Galatasaray, Deniz Gül transferini resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Deniz Gül'ün maliyetini KAP'a bildirdi. Galatasaray, milli futbolcu için Porto'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

SÖZLEŞME AYRINTILARI

Galatasaray ayrıca Deniz Gül'ün bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’luk bölümünün Porto'ya ödeneceğini belirtti.

Deniz Gül'ün 5 yıllık sözleşme imzaladığı açıklanırken yıllık 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret kazanacağı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül’ün transferi konusunda, oyuncunun kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’luk bölümü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD kulübüne ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya; her sezon için net 1.500.000 Euro garanti ücret ödenecektir."