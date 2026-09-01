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Galatasaray, Deniz Gül transferini resmen açıkladı! Maliyeti belli oldu...

Galatasaray, Deniz Gül transferini resmen açıkladı! Maliyeti belli oldu...

1.09.2026 22:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray, Deniz Gül transferini resmen açıkladı! Maliyeti belli oldu...

Süper Lig ekibi Galatasaray, 22 yaşındaki milli forvet Deniz Gül'ü renklerine bağladığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, transferin maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
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Galatasaray, Deniz Gül transferini resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Deniz Gül'ün maliyetini KAP'a bildirdi. Galatasaray, milli futbolcu için Porto'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

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SÖZLEŞME AYRINTILARI

Galatasaray ayrıca Deniz Gül'ün bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’luk bölümünün Porto'ya ödeneceğini belirtti.

Deniz Gül'ün 5 yıllık sözleşme imzaladığı açıklanırken yıllık 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret kazanacağı kaydedildi.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül’ün transferi konusunda, oyuncunun kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’luk bölümü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD kulübüne ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya; her sezon için net 1.500.000 Euro garanti ücret ödenecektir."

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