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Galatasaray duyurmuştu: Lesley Ugochukwu, İstanbul'a geldi

Galatasaray duyurmuştu: Lesley Ugochukwu, İstanbul'a geldi

13.07.2026 20:34:00
Güncellenme:
AA
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Galatasaray duyurmuştu: Lesley Ugochukwu, İstanbul'a geldi

Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferine kavuştu. 22 yaşındaki Fransız orta saha Lesley Ugochukwu, sarı kırmızılılar için İstanbul'a geldi.

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Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu, İstanbul'a geldi.

Uçağı Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan 22 yaşındaki oyuncuyu sarı-kırmızılıların yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu ile az sayıda taraftar karşıladı.

Galatasaray atkısı ile kameralara poz veren Lesley, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu kaydetti.

Genç futbolcunun, İstanbul'da yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Fransız ekibi Rennes altyapısında yetişen Lesley Ugochukwu, İngiliz temsilcileri Chelsea, Southampton ve Burnley'de forma giydi.

Geçen sezon Burnley'de 38 maça çıkan genç futbolcu, 3 gol kaydetti.

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