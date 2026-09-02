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Galatasaray, El Chadaille Bitshiabu transferini resmen açıkladı! Maliyeti belli oldu...

Galatasaray, El Chadaille Bitshiabu transferini resmen açıkladı! Maliyeti belli oldu...

2.09.2026 20:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray, El Chadaille Bitshiabu transferini resmen açıkladı! Maliyeti belli oldu...

Süper Lig ekibi Galatasaray, RB Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu'nun lisansını çıkarttı.
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Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Fransız stoperi sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti ve oyuncunun TFF tescil işlemlerini gerçekleştirdi.

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MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray, Fransız stoperin maliyetini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, El Chadaille Bitshiabu geçici transferi için Alman kulübe 2 milyon Euro ödeneceğini duyurdu.

Galatasaray, Fransız stoperin satın alma opsiyonunun 28 milyon Euro olduğunu belirtti.

Sarı-kırmızılı kulüp El Chadaille Bitshiabu'yu ise 2 milyon Euro sabit ücret ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu El-Chadaille Bitshiabu Kathibuyi-Ndenga Ngana’nın, kendisi ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile futbolcunun satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 2.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

Satın alma opsiyonu bedeli 28.000.000 Euro’dur. Satın alma opsiyonu, kulübümüzün talebine bağlıdır. 

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.000.000 Euro sabit ücret ödenecektir."

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ALMANYA'DA 48 MAÇTA FORMA GİYDİ

PSG altyapısından yetişen Bitshiabu, Fransız ekibinin A takımında da forma giydi. Gösterdiği performansla Leipzig'in dikkatini çeken genç savunmacı, daha sonra Alman ekibine transfer oldu.

Bitshiabu, Leipzig formasıyla bugüne kadar toplam 48 resmi maçta görev yaptı.

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