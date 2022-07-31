Galatasaray Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek yetki istedi: 'Faizden kurtulacağız'

31 Temmuz 2022 Pazar, 05:00

Özbek, “Galatasaray’ın geleceği için önemli işler planlıyoruz. Tabii bu işler zor işler. Bunu yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Artık halının altına süpürme dönemi bitti. Kulübümüz üzerinde ciddi bir faiz yükü var. Eğer yarın (bugün) teveccüh gösterip, önerdiğimiz projelere yetki verirseniz kulübün üzerindeki büyük finansal yükten de kurtulmuş olacağız” dedi. Başkan Özbek, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan yapılandırma anlaşmasından çıkacaklarını yineleyip, “Oluşturacağımız fonlarla buradaki borcumuzu kapatıp anlaşmadan çıkacağız” diye konuştu.

‘GİDER Mİ GİDER!’

Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin, Galatasaray Sportif AŞ’ye olan borcuyla ilgili tehlikeye dikkat çekip, “Galatasaray Sportif AŞ elimizden gider’ deniliyor. Gider mi gider. Bu tehlikenin varlığını hep söyledik. Bunun bir tek çözümü var. Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Galatasaray Sportif AŞ’ye olan borcunu ödemek zorunda. Bu borç, bugün itibarıyla yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira civarında. Bu riski uzun vadede taşıyamayız” dedi.

‘6.5 MİLYARLIK FON’

Dursun Özbek, “Riva projesinden şu ana dek kulübün kasasına 155 milyon dolar girdi. 750 villa daha var. 150’si G.Saray’a ait. 2 milyar 250 milyon mertebesinde bir gelir olacak. Florya’da 20 dönümümüzün dışında, bize ait olmayan 40 dönümlük arsayı önce kazandıracağız. Bu iki arsanın birleşmesiyle ortaya çıkacak büyük parsel imara çıktığı zaman değeri çok büyük olacak. 1 milyar 800 milyon liralık borç böyle ödenecek. 2 milyar 700 milyon liralık Bankalar Birliği borcu böyle ödenecek. Arsaların birleşmesi ve geliştirilmesinden ortaya çıkacak fon, sadece bu iki sorunu çözmekle kalmayacak. Bu fon, inşaat maliyeti çıktıktan sonra yaklaşık 6.5 milyar lira” dedi.

(Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında bugün saat 19.00’da Fiorentina ile karşılaşacak.)

BÜTÇEYE ONAY

G.Saray Kulübü’nün 2022 bütçe genel kurulu dün 504 üyenin katılımıyla yapıldı. Kulübün dernek kısmının bütçesi 261 milyon 764 bin 479 lira gelir, 837 milyon 464 bin 214 lira gider olarak oy çokluğuyla onaylandı.

Bugün saat 10.00’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılacak genel kurulda, yönetim, Galatasaray Adası, Florya arazisi, Mecidiyeköy’deki bina ve Kemerburgaz olmak üzere diğer bazı tesislerle ilgili çalışmalar için üyelerden yetki isteyecek. Sarı-Kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Mayıs 2022 itibarıyla finansal borcunun 2.7 milyon lira olduğu açıklandı.