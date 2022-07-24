Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Galatasaray, Nef Stadı'nda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 22:01
Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
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Galatasaray, yeni sezon öncesi Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Nef Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 66. dakikada yeni transfer Haris Seferovic kaydetti.

Kasımpaşa'nın golü ise 35. dakikada Haris Hajradinovic'ten geldi.

SEFEROVIC'E 5 DAKİKA YETTİ

Kasımpaşa'ya karşı oynanan hazırlık maçında 60. dakikada oyuna giren Haris Seferovic, kronometre 65.30'u gösterdiğinde fileleri havalandırmayı başardı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Sergio Oliveira'ya attığı pas savunmadan sekince bir anda boşta kalan topu alan Haris Seferovic, sol ayağıyla düzeltip sağ ayağıyla direk dibine topu göndererek ağları havalandırdı.

2 GALİBİYET, 2 MAĞLUBİYET, 1 BERABERLİK

Bu sonuçla birlikte Aslan, hazırlık maçlarından 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet çıkardı.


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