Galatasaray, Icardi’yi açıklamak için geri sayımda

03 Eylül 2022 Cumartesi, 04:00

1 yıllığına kiralanacak 29 yaşındaki futbolcunun, 8 milyon Avro’luk maaşının 3.5 milyon Avro’sunu Galatasaray’ın karşılayacağı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar, PSG’ye kiralama bedeli ödemeyecek. Galatasaray, tecrübeli forvet için sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmak istedi. Ancak Fransız ekibi 30 milyon Avro isteyince şimdilik bu madde rafa kalktı. İki kulüp arasındaki evrak gönderimi ve yazışmaların birkaç günü tamamlanması, Icardi’nin İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui’nin sözleşmesini tek taraflı feshetti.

