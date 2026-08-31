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Galatasaray için Deniz Gül iddiası! Geliş tarihini duyurdular...

Galatasaray için Deniz Gül iddiası! Geliş tarihini duyurdular...

31.08.2026 23:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray için Deniz Gül iddiası! Geliş tarihini duyurdular...

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, 22 yaşındaki milli forvet Deniz Gül'ün transferi konusunda Porto ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
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Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken Porto forması giyen Deniz Gül için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun transferi konusunda Porto ile anlaşma sağladı.

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SÖZLEŞME AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın Deniz Gül transferi için Porto'ya 11 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Haberde Deniz Gül'ün, Galatasaray'a transferi için salı günü İstanbul'a geleceği ifade edildi. Milli futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray'a 5 yıllık imza atacağı ileri sürüldü.

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44 MAÇTA 9 GOLE KATKI 

Porto'da geçen sezon 44 maçta süre bulan 22 yaşındaki genç golcü, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

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