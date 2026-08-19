Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sarı-kırmızılılarda kanat operasyonu: Crystal Palace'tan Galatasaray'a Ismaila Sarr yanıtı!

Sarı-kırmızılılarda kanat operasyonu: Crystal Palace'tan Galatasaray'a Ismaila Sarr yanıtı!

19.08.2026 22:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sarı-kırmızılılarda kanat operasyonu: Crystal Palace'tan Galatasaray'a Ismaila Sarr yanıtı!

İngiltere Premier Lig kulübü Crystal Palace'ın, Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 28 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Ismaila Sarr için yaptığı transfer teklifini reddettiği iddia edildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Aleksey Batrakov transferinin ardından kanat bölgesi için de önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılıların Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr için yaptığı ilk resmi teklifin, İngiliz kulübü tarafından reddedildiği ileri sürüldü.

CRYSTAL PALACE'TAN TEKLİFE YANIT

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Crystal Palace, sarı-kırmızılıların Senegalli futbolcu için yaptığı ilk teklifi kabul etmedi.

Image

Haberde Premier Lig ekibinin, devasa bir teklif gelmediği sürece 28 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmak istediği belirtildi.

SARR OLUMLU BAKIYOR ANCAK...

Crystal Palace'ın, Sarr'ı kadrosunun kilit oyuncularından biri olarak değerlendirdiği, Galatasaray'ın transferi gerçekleştirebilmesi için teklifini önemli ölçüde artırması gerektiği aktarıldı.

Daha önce aktarılan bilgilere göre Ismaila Sarr, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Ancak oyuncunun isteğine rağmen Crystal Palace'ın bonservis konusundaki tavrının transferin önündeki en büyük engel olduğu iddia edildi.

Image

2029 YILINA KADAR SÖZLEŞME

Senegalli yıldızın Crystal Palace ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Sarr, geçen sezon İngiliz ekibinde forma giydiği 45 maçta 21 gol ve 2 asist kaydetti.

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #crystal palace #İsmaila Sarr

İlgili Haberler

Motiejus Burba'dan Beşiktaş maçı açıklaması: 'Buraya atmosferi izlemeye gelmedik'
Motiejus Burba'dan Beşiktaş maçı açıklaması: 'Buraya atmosferi izlemeye gelmedik' Kauno Zalgiris'in 23 yaşındaki Litvanyalı oyuncusu Motiejus Burba, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacakları Beşiktaş maçı öncesi basın toplantısında konuştu.
Ousmane Diabate için İngiltere Premier Lig iddiası!
Ousmane Diabate için İngiltere Premier Lig iddiası! İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın Gençlerbirliği forması giyen 18 yaşındaki Gineli oyuncu Ousmane Diabate'yi renklerine bağlayacağı iddia edildi.
Zeljko Sopic'ten övgü: 'Beşiktaş'ın kalitesini konuşmak saçmalık'
Zeljko Sopic'ten övgü: 'Beşiktaş'ın kalitesini konuşmak saçmalık' Kauno Zalgiris Teknik Direktörü Zeljko Sopic, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Sopic, "Beşiktaş'ın kalitesini konuşmak saçmalık olabilir" ifadelerini kullandı.