Sarı-kırmızılılarda kanat operasyonu: Crystal Palace'tan Galatasaray'a Ismaila Sarr yanıtı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Aleksey Batrakov transferinin ardından kanat bölgesi için de önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılıların Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr için yaptığı ilk resmi teklifin, İngiliz kulübü tarafından reddedildiği ileri sürüldü.

CRYSTAL PALACE'TAN TEKLİFE YANIT

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Crystal Palace, sarı-kırmızılıların Senegalli futbolcu için yaptığı ilk teklifi kabul etmedi.

Haberde Premier Lig ekibinin, devasa bir teklif gelmediği sürece 28 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmak istediği belirtildi.

SARR OLUMLU BAKIYOR ANCAK...

Crystal Palace'ın, Sarr'ı kadrosunun kilit oyuncularından biri olarak değerlendirdiği, Galatasaray'ın transferi gerçekleştirebilmesi için teklifini önemli ölçüde artırması gerektiği aktarıldı.

Daha önce aktarılan bilgilere göre Ismaila Sarr, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Ancak oyuncunun isteğine rağmen Crystal Palace'ın bonservis konusundaki tavrının transferin önündeki en büyük engel olduğu iddia edildi.

2029 YILINA KADAR SÖZLEŞME

Senegalli yıldızın Crystal Palace ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Sarr, geçen sezon İngiliz ekibinde forma giydiği 45 maçta 21 gol ve 2 asist kaydetti.