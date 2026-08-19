Galatasaray ile anılan Tijjani Reijnders'in yeni adresi resmen belli oldu!

Adı Galatasaray ile anılan Tijjani Reijnders'ın yeni takımı belli oldu.

Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah, Tijjani Reijnders transferini resmen açıkladı. Hollandalı orta saha, Manchester City'den ayrılarak kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek.

SÖZLEŞME AYRINTILARI

Transferin bonservis bedelinin 61 milyon Euro olduğu öğrenildi. Reijnders'ın Al Qadsiah ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı ve yıllık 20 milyon Euro net maaş kazanacağı belirtildi.

GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

Galatasaray ile anılan 27 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan ekibi devreye girmişti. Al Qadsiah'ın hamlesi sonrası Reijnders'ın geleceği netleşirken transfer resmiyet kazandı.

28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon City formasıyla çıktığı 47 maçta 7 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.