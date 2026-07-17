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Galatasaray ile anılıyordu: Jhon Duran'ın yeni takımı belli oluyor

Galatasaray ile anılıyordu: Jhon Duran'ın yeni takımı belli oluyor

17.07.2026 19:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray ile anılıyordu: Jhon Duran'ın yeni takımı belli oluyor

Adı Galatasaray ile de anılan Jhon Duran'ın, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan iki takımı reddettiği ve Benfica ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu.

Bonservisi Al Nassr'da bulunan Jhon Duran, kariyerini Benfica'da sürdürmeye hazırlanıyor.

BENFICA İLE ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Benfica, Jhon Duran'ın kiralık transferi için Al Nassr ile anlaşma sağladı.

Yapılan anlaşmada zorunlu olmayan satın alma opsiyonu bulunuyor.

İKİ TAKIMI REDDETTİ

Benfica'da forma giymeyi kabul eden Kolombiyalı golcünün maaşını Benfica ile Al Nassr birlikte ödeyecek.

Öte yandan 22 yaşındaki futbolcu, Benfica için Şampiyonlar Ligi'nde oynayan iki takımın teklifini geri çevirdi.

Duran, hafta sonunda sağlık kontrollerinden geçecek. Ardından transfer resmiyet kazanacak.

OKAN BURUK "İLETİŞİMİMİZ OLMADI" DEMİŞTİ

Geçen sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de geçiren Jhon Duran ile ilgili Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Jhon Duran ile iletişimimiz olmadı, benim olmadı" demişti.

Jhon Duran, kış transfer döneminde ise Zenit'in yolunu tutmuştu.

İlgili Konular: #galatasaray #Benfica #Jhon Duran

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