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Galatasaray ile anılıyordu: Lokomotiv Moskova'dan Batrakov açıklaması
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Galatasaray ile anılıyordu: Lokomotiv Moskova'dan Batrakov açıklaması

9.08.2026 14:44:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray ile anılıyordu: Lokomotiv Moskova'dan Batrakov açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın hedefindeki Aleksey Batrakov için kulübü Lokomotiv Moskova'dan açıklama geldi.

Galatasaray ile anılıyordu: Lokomotiv Moskova'dan Batrakov açıklaması

10 numara transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray'ın Aleksey Batrakov için Lokomotiv Moskova ile anlaştığı öne sürülmüştü. 

Galatasaray ile anılıyordu: Lokomotiv Moskova'dan Batrakov açıklaması

Rus ekibi söz konusu iddiaları net bir dille yalanladı.

Galatasaray ile anılıyordu: Lokomotiv Moskova'dan Batrakov açıklaması

“GALATASARAY İLE GÖRÜŞMÜYORUZ”

Rusya'da Sport Express'e açıklamalar yapan Lokomotiv Moskova basın servisi, "Bugün itibarıyla Lokomotiv, Galatasaray veya başka herhangi bir kulüple görüşme yapmamakta, kilit oyuncusu ve altyapısından yetişen Aleksey Batrakov'un ayrılmasını düşünmemektedir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile anılıyordu: Lokomotiv Moskova'dan Batrakov açıklaması

Hatırlanacağı üzere Galatasaray'ın Batrakov transferi için 25 milyon Euro karşılığında Lokomotiv Moskova ile anlaşma sağlandığına dair haberler basında yer almıştı.

Galatasaray ile anılıyordu: Lokomotiv Moskova'dan Batrakov açıklaması

36 MAÇTA 29 GOLE KATKI

Lokomotiv Moskova forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 21 yaşındaki Batrakov, 17 gol attı ve 12 asist yaptı.

İlgili Konular: #galatasaray #Lokomotiv Moskova #aleksey-batrakov

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