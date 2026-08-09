Galatasaray ile anılıyordu: Lokomotiv Moskova'dan Batrakov açıklaması

10 numara transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray'ın Aleksey Batrakov için Lokomotiv Moskova ile anlaştığı öne sürülmüştü.

Rus ekibi söz konusu iddiaları net bir dille yalanladı.

“GALATASARAY İLE GÖRÜŞMÜYORUZ” Rusya'da Sport Express'e açıklamalar yapan Lokomotiv Moskova basın servisi, "Bugün itibarıyla Lokomotiv, Galatasaray veya başka herhangi bir kulüple görüşme yapmamakta, kilit oyuncusu ve altyapısından yetişen Aleksey Batrakov'un ayrılmasını düşünmemektedir" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray'ın Batrakov transferi için 25 milyon Euro karşılığında Lokomotiv Moskova ile anlaşma sağlandığına dair haberler basında yer almıştı.