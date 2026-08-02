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Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilmişti: Lokomotiv Moskova cephesinden Batrakov açıklaması

Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilmişti: Lokomotiv Moskova cephesinden Batrakov açıklaması

2.08.2026 12:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilmişti: Lokomotiv Moskova cephesinden Batrakov açıklaması

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Rus orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov hakkında, kulübü Lokomotiv Moskova'dan transfer açıklaması yapıldı.

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10 numara pozisyonu için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden birisi de Lokomotiv Moskova'da forma giyen Aleksey Batrakov oldu.

Sarı kırmızılıların, 21 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaştığı, Rus kulübüyle ise görüşmelere başladığı iddia edildi.

Lokomotiv Moskova, Batrakov hakkında çıkan transfer söylentileri hakkında bir açıklama yaptı. Rus basınından Sport-Express'in sorusunu yanıtlayan Lokomotiv'in basın servisinden yapılan açıklamada, futbolcularıyla ilgili ortaya atılan iddiaların doğru olmadığı vurgulandı.

Lokomotiv Moskova basın servisinin verdiği yanıtta "Alexei Batrakov ile Galatasaray arasında olduğu iddia edilen görüşmelere ilişkin haberler asılsız ve temelsizdir. Bu konuda Lokomotiv herhangi bir teklif almamış ve görüşmelere girmemiştir" ifadelerine yer verildi.

36 MAÇTA 29 GOL KATKISI

Kulübüyle 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Rus 10 numara, geçen sezon 36 maçta forma giydi 17 gol, 12 asiste imza attı.

İlgili Konular: #galatasaray #Lokomotiv Moskova #aleksey-batrakov

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