Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray, Avusturya kampı için kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların kadrosunda TFF'ye ismi bildirilmeyen Victor Nelsson, Elias Jelert ve Metehan Baltacı'nın yer alması dikkat çekti.

DAVINSON SANCHEZ KADRODA YOK

Sarı-kırmızılılarda ismi TFF'ye bildirilmeyen diğer isim olan Halil Dervişoğlu, Avusturya kampı kadrosuna da dahil edilmedi.

Galatasaray'da Davinson Sanchez de kamp kadrosunda yer almadı.

İKİ HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK

Sarı-kırmızılı takım Avusturya'da iki hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray, 24 Temmuz Cuma günü Monza ile 27 Temmuz Pazartesi ise Venezia ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Galatasaray'ın 35 kişilik Avusturya kampı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Elias Jelert, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.