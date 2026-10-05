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Galatasaray'ın en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker vefat etti

Galatasaray'ın en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker vefat etti

5.10.2026 16:38:00
Güncellenme:
AA
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Galatasaray'ın en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker vefat etti

Galatasaray, 1947 sicil numaralı Divan Kurulu üyesi Ali Fuat Diriker'in vefat ettiğini açıkladı. 1918 doğumlu Diriker, 1935 yılından bu yana sarı kırmızılı kulübün üyesiydi.

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Galatasaray Kulübünün en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker, 108 yaşında hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün en kıdemli üyesi, 1947 sicil numaralı divan kurulu üyemiz Ali Fuat Diriker'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Diriker'in naaşının 8 Ekim Perşembe günü Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Kurtuluş Savaşı komutanlarından Albay Ahmet Nuri Diriker'in oğlu, 1918 doğumlu Ali Fuat Diriker, 1928 yılında Galatasaray Lisesine girdi. Gündüz Kılıç ve Eşfak Aykaç'ın sınıf arkadaşı Diriker, 1935 yılında kulüp üyesi oldu. Diriker, 1939 yılında Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra Yüksek Mühendis Mektebinde inşaat mühendisliği okudu.

Galatasaray camiasının önemli isimlerinden Diriker, Galatasaraylılar Birliği, Galatasaraylılar Derneği, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) ve Galatasaray Eğitim Vakfı mütevelli heyeti üyeliği yaptı. Galatasaray Alumni Association USA'nın temsilci üyesi olarak başkanlık görevinde bulundu. Diriker, Galatasaray İşbirliği Kuruluna en kıdemli üye olarak başkanlık etti.

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