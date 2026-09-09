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Galatasaray'ın gençleri son dakikalarda yıkıldı!

Galatasaray'ın gençleri son dakikalarda yıkıldı!

9.09.2026 18:40:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'ın gençleri son dakikalarda yıkıldı!

Galatasaray U19, UEFA Gençlik Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Sporting Lizbon U19 ile 2-2 berabere kaldı.
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UEFA Gençlik Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray U19, deplasmanda Sporting CP U19 ile karşı karşıya geldi.

CGD Stadium Aurelio Pereira'da oynanan mücadelede iki farklı üstünlük sağlayan sarı-kırmızılılar, son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle 2-2'lik beraberliğe razı oldu.

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GALATASARAY ÖNE GEÇMİŞTİ

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Galatasaray U19, ikinci yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçirdi.

Sarı-kırmızılılarda 50. dakikada Yusuf Sivaslıoğlu sahneye çıkarken, 65. dakikada Arda Tagay farkı ikiye çıkardı.

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GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

Galatasaray'da Cihan Akgün, 74. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Sporting CP, 90+4. dakikada Sandro Ferreira ile farkı bire indirdi. Ev sahibi ekip 90+8. dakikada Diego Coxi ile beraberliği yakaladı.

Galatasaray U19, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

İlgili Konular: #galatasaray #UEFA Gençlik Ligi #sporting lizbon

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