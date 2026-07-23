Galatasaray'ın gündemindeydi: Matviy Ponomarenko, 5 yıllık imza attı

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosuna forvet takviyesi yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Ukrayna Ligi takımlarından Dinamo Kiev'de forma giyen Matviy Ponomarenko'yla ilgileniyordu.

PONOMARENKO'YA YENİ SÖZLEŞME

Dinamo Kiev, Galatasary'ın istediği genç golcünün sözleşmesini uzattı. Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Ponomarenko'nun sözleşmesinin yenilendiğini belirtildi. 20 yaşındaki futbolcunun yeni kontratı 5 yıl geçerli olacak.

Kontratın yenilenmesiyle ilgili Dinamo Kiev'in açıklamasında, "Matviy Ponomarenko'yu yeni sözleşmesinden dolayı kutluyoruz! Beyaz-mavi formayla daha fazla başarı elde etmesini, taraftarları sevindirmesini ve yeni kupalar elde etmesini diliyoruz" denildi.

PONOMARENKO'NUN KARİYERİ

Futbola Dinamo Kiev altyapısında başlayan ve bir sezon Zorya U19 takımında kiralık olarak oynayan Matviy Ponomarenko, 2024'te A takıma yükseldi. Genç futbolcu kariyeri boyunca 73 maça çıkarken 48 gol ve 6 asist kaydetti.