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Galatasaray'ın gündemindeydi: Youssef Chermiti'den kötü haber

Galatasaray'ın gündemindeydi: Youssef Chermiti'den kötü haber

11.08.2026 15:40:00
Güncellenme:
AA
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Galatasaray'ın gündemindeydi: Youssef Chermiti'den kötü haber

İskoç ekibi Rangers, Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Youssef Chermiti'nin sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
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İskoçya Premiership ekiplerinden Rangers'ın Tunus asıllı Portekizli santrforu Youssef Chermiti'nin ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Transferde adı Galatasaray'la da anılan 22 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili İskoç kulübünden yapılan açıklamada, "Chermiti'nin pazar günü Hibernian ile oynanan maçın ardından gerçekleştirilen kontrollerinde ön çapraz bağ sakatlığı geçirdiği tespit edildi" denildi.

Açıklamada, "Youssef Chermiti, uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bu süreçte Rangers'taki herkes onun yanında" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Konular: #sakatlık #rangers fc #Youssef Chermiti

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