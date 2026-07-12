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Galatasaray'ın Lesley Ugochukwu transferinde işlem tamam!

Galatasaray'ın Lesley Ugochukwu transferinde işlem tamam!

12.07.2026 12:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'ın Lesley Ugochukwu transferinde işlem tamam!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig'de Burnley forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'nun transferi konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
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Galatasaray'ın, Burnley'den Lesley Ugochukwu transfer etme konusunda mutlu sona çok yaklaştığı ileri sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Ugochukwu'nun transferi için anlaşma tamamlandı ve genç oyuncu kısa süre içerisinde sarı-kırmızılılara imza atacak.

Romano'ya göre, Lesley Ugochukwu'nun Galatasaray'a toplam maliyeti 30 milyon Euro'nun altında olacak.

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ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

22 yaşındaki ön liberoyu ikna ettikten sonra Burnley Kulübü ile masaya oturan sarı-kırmızılılar, önemli yol aldı ve İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı.

Habere göre Galatasaray, 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

38 MAÇTA FORMA GİYDİ

Burnley'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan 22 yaşındaki genç oyuncu, 3 kez ağları havalandırdı.  

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