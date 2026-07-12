Galatasaray'ın Lesley Ugochukwu transferinde işlem tamam!

Galatasaray'ın, Burnley'den Lesley Ugochukwu transfer etme konusunda mutlu sona çok yaklaştığı ileri sürüldü.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Ugochukwu'nun transferi için anlaşma tamamlandı ve genç oyuncu kısa süre içerisinde sarı-kırmızılılara imza atacak.
Romano'ya göre, Lesley Ugochukwu'nun Galatasaray'a toplam maliyeti 30 milyon Euro'nun altında olacak.
ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI
22 yaşındaki ön liberoyu ikna ettikten sonra Burnley Kulübü ile masaya oturan sarı-kırmızılılar, önemli yol aldı ve İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı.
Habere göre Galatasaray, 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.
38 MAÇTA FORMA GİYDİ
Burnley'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan 22 yaşındaki genç oyuncu, 3 kez ağları havalandırdı.