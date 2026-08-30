Galatasaray'ın rakibi Feyenoord'a Den Haag çelmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerinden Feyenoord, Hollanda Eredivisie'nin 4. haftasında Den Haag'ı konuk etti.
De Kuip Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Konuk ekip Den Haag, 12. dakikada Nigel Thomas'ın golüyle öne geçti. Sekou Sylla, 53. dakikada fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı.
Feyenoord, 62. dakikada Ayase Ueda'nın kaydettiği golle farkı bire indirdi. Ev sahibi ekibe beraberliği getiren golü ise 72. dakikada Anis Hadj Moussa attı.
Bu sonucun ardından Giovanni van Bronckhorst'un ekibi Feyenoord puanını 8'e yükseltirken, Den Haag ise ilk puanını aldı.
Eredivisie'nin gelecek haftasında Feyenoord, NEC Nijmegen'e konuk olacak. Den Haag ise sahasında Fortuna Sittard'ı ağırlayacak.