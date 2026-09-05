Galatasaray'ın rakibi PSG sezona kötü başladı

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında PSG, Monaco'yu konuk etti.

Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi Monaco 2-1 kazandı.

PSG, Marquinhos'un 31. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Monaco, 58. dakikada Nazinho ile skoru 1-1'e getirdi.

Dakikalar 72'yi gösterdiğinde ise Monaco, Stanis Idumbo Muzambo'nun attığı golle 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Monaco oldu.

Sezona 3'te 3 ile başlayan Monaco, 9 puanla ligin zirvesinde yer aldı. Bu sezon galibiyetle tanışamayan PSG ise 2 beraberlik 1 mağlubiyet alarak 2 puanla 12. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta PSG, deplasmanda Brest ile karşılaşacak. Monaco ise Strasbourg'u ağırlayacak.

GALATSARAY'IN RAKİBİ

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 8. hafta maçında Fransız ekibi PSG ile karşı karşıya gelecek.