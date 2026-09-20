Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'ın rakibi Stuttgart yine mağlup

Galatasaray'ın rakibi Stuttgart yine mağlup

20.09.2026 10:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'ın rakibi Stuttgart yine mağlup

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Stuttgart, Bundesliga'nın 4. haftasında konuk ettiği Dortmund'a 1-0 mağlup oldu. Stuttgart, ligde 4 maçın 3'ünü kaybederken Dortmund 4'te 4 yaptı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Stuttgart, Bundesliga'nın 4. haftasında Dortmund'u konuk etti.

Stuttgart Arena'da oynanan mücadeleyi Dortmund 1-0 kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golü, 70. dakikada Maximilian Beier kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Dortmund, 4'te 4 yaparak 12 puana ulaştı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde 4 maçın 3'ünü kaybeden Stuttgart ise 3 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 5. haftasında Stuttgart, Paderborn'a konuk olacak. Dortmund ise Werder Bremen'i ağırlayacak.

GALATASARAY - STUTTGART NE ZAMAN?

Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım Salı günü temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.

İlgili Konular: #galatasaray #Borussia Dortmund #Stuttgart

İlgili Haberler

Lyon, Rennes'in serisine son verdi
Lyon, Rennes'in serisine son verdi Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Lyon, konuk ettiği Rennes'i 4-0 mağlup etti.
Livakovic ilk maçına çıktı, Barcelona 3 golle kazandı
Livakovic ilk maçına çıktı, Barcelona 3 golle kazandı İspanya La Liga'da Barcelona, geriye düştüğü maçta Sevilla'yı 3-1 yendi. Barcelona'da Dominik Livakovic ilk maçına çıktı.
Ihenacho, Bursaspor'u zirvede tuttu
Ihenacho, Bursaspor'u zirvede tuttu Bursaspor, Batman Petrolspor deplasmanında geri düşmesine rağmen yıldız golcüsü Kelechi Iheanacho ile kazandı.