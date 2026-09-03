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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

3.09.2026 19:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kullanacağı kadroyu açıkladı.
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Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takımlarından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimi yaptı.

Sarı-kırmızılıların bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Bitshiabu, Singo, Eren Elmalı, İsmail Jakobs, Roland Sallai

Orta saha: Aleksey Batkov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün

Forvet: Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül

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İLK MAÇ SPORTING DEPLASMANINDA 

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde maç takvimi şu şekilde:

1. Hafta: 9 Eylül / Sporting CP - Galatasaray / TSİ 22.00

2. Hafta: 13 Ekim / Galatasaray - Barcelona / 22.00

3. Hafta: 21 Ekim / Lille - Galatasaray / TSİ 19.45

4. Hafta: 3 Kasım / Galatasaray - Stuttgart / 20.45

5. Hafta: 24 Kasım / Galatasaray - Aston Villa / 20.45

6. Hafta: 8 Aralık / AEK - Galatasaray / TSİ 23.00

7. Hafta: 19 Ocak / Galatasaray - Feyenoord / 20.45

8. Hafta: 27 Ocak / PSG - Galatasaray / TSİ 23.00

FİNAL FİKSTÜRÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027

Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027

Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027

Yarı finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027

Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)

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