Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takımlarından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimi yaptı.
Sarı-kırmızılıların bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Bitshiabu, Singo, Eren Elmalı, İsmail Jakobs, Roland Sallai
Orta saha: Aleksey Batkov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Nhaga, Lesley Ugochukwu, Yunus Akgün
Forvet: Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül
İLK MAÇ SPORTING DEPLASMANINDA
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde maç takvimi şu şekilde:
1. Hafta: 9 Eylül / Sporting CP - Galatasaray / TSİ 22.00
2. Hafta: 13 Ekim / Galatasaray - Barcelona / 22.00
3. Hafta: 21 Ekim / Lille - Galatasaray / TSİ 19.45
4. Hafta: 3 Kasım / Galatasaray - Stuttgart / 20.45
5. Hafta: 24 Kasım / Galatasaray - Aston Villa / 20.45
6. Hafta: 8 Aralık / AEK - Galatasaray / TSİ 23.00
7. Hafta: 19 Ocak / Galatasaray - Feyenoord / 20.45
8. Hafta: 27 Ocak / PSG - Galatasaray / TSİ 23.00
FİNAL FİKSTÜRÜ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027
Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027
Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027
Yarı finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027
Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)