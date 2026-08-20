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Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, İstanbul'a geldi

20.08.2026 14:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, İstanbul'a geldi

Galatasaray, Aleksey Batrakov transferini açıkladı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Batrakov İstanbul'a geldi.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lesley Ugochukwu'nun ardından ikinci takviyesini de orta sahaya yaptı. Sarı-kırmızılılar, Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov'la anlaşmaya vardı.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Aleksey Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Lokomotiv Moskova ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

BATRAKOV İSTANBUL'DA

Sarı-kırmızılıların anlaşma sağladığı genç futbolcu, bugün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi.

Rus orta saha oyuncusu, Lokomotiv Moskova formasıyla 84 maçta 34 gol kaydetti. Genç oyuncu, Rusya Milli Takımı'nda da görev yaptığı 12 karşılaşmada 4 kez gol sevinci yaşadı.

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