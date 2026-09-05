Galatasaray'ın yeni transferi ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Sporting CP ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geçiş çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray'ın yeni transferi El Chadaille Bitshiabu, sarı kırmızılılarla ilk antrenmanına çıktı.
Galatasaray, 6 Eylül Pazar günü saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.