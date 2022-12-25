Galatasaray - İstanbulspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. TSİ 19:00'da başlayacak zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u konuk edecek.
25 Aralık Pazar günü Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
İLK 11'LER
Galatasaray: Okan K. Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan, Rroca, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim.
Ligde geride kalan 12 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 27 puan topladı. Galatasaray, ligde 14. haftayı ikinci sırada tamamladı.
Süper Lig'de çıktığı maçların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 9'unu kaybeden İstanbulspor ise 8 puan elde etti. Sarı-siyahlı ekip, 14. haftayı 18. sırada bitirdi.
EKSİKLER
Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Mathias Ross kadroda yer almayacak.
Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yapamayacak.
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