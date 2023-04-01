Galatasaray isyan etti! 'Yeter artık!'

Galatasaray, Adana Demirspor maçının devre arasında bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 22:40
Galatasaray isyan etti! 'Yeter artık!'
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Galatasaray, Adana Demirspor karşılaşmasının devre arasında bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında "Yeter artık" ifadeleriyle birlikte "VAR Hakemi" görseli dikkat çekti. Galatasaray'ın paylaşımında ayrıca kırmızı kart, soru işareti ve ünlem emojileri kullanıldı.

NE OLDU?

Galatasaray, Adana Demirspor ile oynadığı maçın ilk yarısında Emre Akbaba'nın Dries Mertens'e müdahalesi sonrası kırmızı kart beklemişti. Hakem Ali Şansalan Emre'ye sarı kart göstermişti. VAR hakemi Bahattin Şimşek'ten Ali Şansalan'a pozisyonu izlemesi yönünde bir tavsiye gelmemişti.


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