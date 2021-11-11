Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın forma sırt sponsoru Tunç Holding oldu

11 Kasım 2021 Perşembe, 15:09

Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sponsorluk anlaşması törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, Tunç Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan, Galatasaray Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim ile Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Törende konuşan Ali Polat Bengiserp, kulüpte kadın futbol takımını kurmanın en önemli projelerinden biri olduğunu belirterek, "Seçim sonrası başkanın da talimatlarıyla çalışmalara başlandı. Ağustos ayının başında karar alındı ve yürürlüğe girdi. Takımımız Nurcan Çelik hocamızın nezaretinde çalışmalarına devam ediyor. Oluşum bitti. Takımız, Süper Lig'de mücadele edecek. Maçlarımızı Küçükçekmece'deki Kemal Aktaş Stadı'nda oynayacağız" dedi.

Bengiserp, Tunç Holding ile bu sene dördüncü sponsorluk anlaşmasını imzaladıklarını dile getirerek, "Çok önemli bir destek. Ben Tunç Holding'e özellikle teşekkür ediyorum. Bütün Galatasaraylıların, Tunç Holding'i ve sevgili Dinçer Azaphan'ı örnek almalarını umuyorum. Çünkü bu destekler bize çok güç veriyor" ifadelerini kullandı.

Dinçer Azaphan da Tunç Holding olarak her zaman Galatasaray Kulübü'nün yanında olduklarını vurgulayarak, "Tunç Holding logosunun Galatasaray ile yan yana olmasından gurur ve şeref duyuyorum. Bu seneki dördüncü sponsorluk anlaşmamız oldu. İnşallah devamı gelecek. Kulübüm nasıl emrederse bana ve şirketime ben o yolda ilerlemeye devam edeceğim. Bugün kadın takımımıza nasip oldu. Yarın belki başka takıma nasip olur. Biz hepsine talibiz. Başkanımız, yönetimimiz, hocam uygun görürse ben her zaman onların yanındayım" şeklinde konuştu.

Bu arada tören sonrası katılımcılar ve basın mensupları, kadın futbol takımının gerçekleştirdiği antrenmanı izledi.