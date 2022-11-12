Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: '850 milyon TL ödedik'

12 Kasım 2022 Cumartesi, 11:46

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Özbek, yönetimin göreve geldiği andan itibaren 850 milyon TL'lik ödeme yaptığını vurgularken Bankalar Birliği anlaşmasından ayrılmalarının önemine değindi. Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Mecidiyeköy ve Kemerburgaz projeleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

“Biraz dertleşmek istiyorum. Son dönemde gerek TFF gerek medya içinde yerleşmiş odaklarla büyük mücadele içindeyiz. Sadece kendi çıkarlarını düşünen ve bu çıkarlar için gözünü kırpmadan Türk futbolunu manipüle eden bu grupla savaşımız bir günde bitmeyecek.”

“Galatasaray bugüne kadar kutuplaşmadan, küskünlüklerden ne yarar gördü. Bu kavgalardan ne fayda gördük. Galatasaray için neyi iyi yapabildik? Biz bu sevgi iklimi için çaba göstermekten asla yılmayacağız. Galatasaray'da sizin desteğinizle birlik ve beraberliği sağlayacak.”

“Seçildiğimiz günden bu yana samimi eleştirileri her zaman dikkat ettik. Bu samimiyetin suistimal edilmesine izin vermeyiz. Bundan sonra herkes Galatasaray ismini nasıl kullandığına dikkat edecek!”

"850 MİLYON TL'LİK BİR ÖDEME YAPTIK"

“Galatasaray içinde bulunduğu zor durumdan çıkmak için çok önemli adımlar atıyor. Bu konuda bilgi ve rakamlar vermek istiyorum. Göreve geldiğimiz 11 Haziran'dan bugüne yaklaşık 850 milyon TL'lik bir ödeme yaptık. Amacımız, enkaz edebiyatı yapmak değil ama bu bir realite. Bunun Galatasaraylılar tarafından bilinmesi gerekiyor. Bunu Avrupa kupaları ve token gelirlerimiz olmadan yaptık. 30 Haziran'dan itibaren Bankalar Birliği anlaşması gereği gelirlerimizin kısmen yüzde 25'i, kısmen yüzde 50'si kesintiye uğradı. Tüm bu kesintilere rağmen bu ödemeleri yaptık. Sadece bu durum bile Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamızın ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Bu konuda hiç şüpheye mahal yok.”

ADA KONUSU

“Seçimden önce ve yönetimde bulunduğumuz sürece Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmamız gerektiğini, çıkmak için de üretmek zorunda olduğumuz projeleri hep anlattım. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Seçim döneminde bahsettiğimiz mevzulardan biri Ada mevzusuydu. Ada mevzusunu kısmen aştık. Plan proje kısmı devam ediyor. Yeni sezona tümüyle bitmiş olarak hizmete açılacak.”

MECİDİYEKÖY PROJESİ

“Diğer projemiz, bu konuyla ilgili. Galatasaray'ın Bankalar Birliği anlaşmasından çıkması ve sürdürülebilir finansal yapıya kavuşması, sürdürülebilir sportif yaşam içine girmesi için olmazsa olmaz projemiz Mecidiyeköy projesi. Mecidiyeköy'deki binamız, 2014 yılında rahmetli Duygun Ağabey döneminde çalışmaya başlamış, sevgili başkanımız beni memur etti bu projeye. Proje itibarıyla inşaata başladık, kaba inşaatı bitti, cephesi kapandı. O haliyle duruyor. Günün şartlarına uygun olarak, o proje flexible bu projeydi. Otel, rezidans, ofis olarak kullanılabilirdi. Bugünün koşullarına bağlı olarak Mecidiyeköy'deki binamızın en uygun şekilde değerlendirilmesi kararını aldık. Rezidans yapalım ve satalım. Satmakta tek gayemiz 1 milyon 200 bin liralık günlük faiz ödemesinden kurtulmak. Senelik 400 milyon TL faiz ödüyoruz. Bu ödeme, başa çıkılır bir ödeme değil. Gelirlerin düştüğü, ekonominin iyi gitmediği bu gibi dönemlerde Galatasaray'ın spor kulübü olarak icraatine sekme vurmaktadır. Sportif faaliyetleri yürütürken gerek enflasyonun gerek azalan naklen yayın gelirlerinin dikkate alınması gerekiyor. Onun için Mecidiyeköy'deki proje çok önemli. 186 tane 1+1, 2+1 dairelerimiz var. 5 tane de Büyükdere'ye açılan dükkan var.”

“Hesabı şöyle yaptık. Dedik ki, sizden yetki alırken de aynı şeyleri söyledik. Orada satış ofisi organize ettik. Özellikle yabancılara satış konusunda deneyimli bir firmayla ihale sonucu anlaşma imzaladık. Önceliğimiz üyelerimizin buraya iltifat etmesi, ilgi göstermesi. Oradan hem Galatasaray'a destek hem de orada hep birlikte bir yaşam sürdürülebilmesi için desteğinize ihtiyacımız var. Yaptığımız ihale sonucu anlaşma yaptığımız firma, metrekaresini 6 bin 750 dolardan satmak üzere taahhüde girmiştir. Rezidans için 11 bin metrekare kapalı alan vardır. 3 bin 600 metrekare dükkan alanı var. Pazarlayabileceğimiz 14 bin metrekarenin biraz üzerinde satılabilir alan mevcut. 6 bin 750 dolarla hesap yapın.”

"SON AŞAMAYA GELDİK"

“Bankalar Birliği ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde, satıştan gelecek para bir hesapta bloke olarak duracak. Galatasaray hesabı ama kimsenin kullanamadığı bir hesap. 6-8 ay süre veriyoruz, inşallah satışlarımız iyi giderse, bu süre sonunda toplanan parayla finansal mühendislik yapacağız. Buna Bankalar Birliği de onay verdi. Finansal mühendislikle bu paranın belli bir seviyenin üstüne çıkmasına çalışıyoruz. Bankalar Birliği'ne dedik ki biraz sabret, bu para eski işlerin yarısının tasfiyesine gidiyor. Kaba bir hesapla 2 milyar 200 milyon TL olan ana para borcumuzun önemli bir kısmı buradaki tahsilatla gidecek. Diğer yüzde 50'si, Kemerburgaz'daki inşaata başladık. Metin Oktay Tesisleri'ni taşımak için projeyi uygulamaya başladık. Kısmen buranın finansmanı, kısmen de Florya'daki Emlak Konut'un yüzde 40'lık alanını almak için son aşamaya geldik. Kısmen onun için kullanılacak. Bir kısmı da sportif manada kullanılmak üzere derneğin uhdesinde kalacak.”

"40 SENEDEN BERİ TESİS AYNI"

“Çok önemli projelerimizden bir tanesi de Kemerburgaz'daki arazimizin geliştirilmesi. Bu projenin yapılması gerekiyor, çünkü Florya'dan taşınmak durumundayız.”

“Florya'daki tesis, 40 sene evvel değerli başkanlarımız tarafından yapılmış. 40 sene evvel! 40 seneden beri tesis aynı. Gelişen ekonomimize, gelişen futbol ekonomisine, ihtiyaçlarına, gereklerine bakarak değerlendirirseniz biz 40 sene evvelki tesisle başarılı olmaya çalışıyoruz. Kemerburgaz'a taşınmamız bir mecburiyet. Galatasaray'ı kim yönetmeye talip olursa olsun bunu yapmak zorundadır. Yakında hem Mecidiyeköy'de, hem de Kemerburgaz'da gerekli koşullar sağlanınca sizleri davet ederek yerinde göstereceğiz.”

Florya projesinde son aşamaya geldik, bize ait olmayan 40 dönümlük araziyi almak üzereyiz. Sonra mevcudiyetimiz 65 dönüme çıkıyor ve 97.000 m2 satılabilir bir yer çıkıyor. Galatasaray Kulübü bugün itibariyle gayrimenkullerini satsa borcuna yetmiyor. Biz 117 yıldır sürdürdüğümüz spor faaliyetlerini devam ettirmek zorundayız. Bunun için de finansal olarak her türlü projeyi düşünmeliyiz."