Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın vefatının 12. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

AA
22 Mart 2022 Salı, 09:48
Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı
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Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın vefatının 12. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Sporun saygı, dostluk ve sevgi içinde olması gerekliliğini ortaya koyan, Galatasaraylıların hiçbir zaman unutamayacağı merhum başkanımız Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 12. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" denildi.



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