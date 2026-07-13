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Galatasaray, Lesley Ugochukwu'nun İstanbul'a geliş saatini resmen duyurdu!

Galatasaray, Lesley Ugochukwu'nun İstanbul'a geliş saatini resmen duyurdu!

13.07.2026 14:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray, Lesley Ugochukwu'nun İstanbul'a geliş saatini resmen duyurdu!

Süper Lig ekibi Galatasaray, 22 yaşındaki Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'nun İstanbul'a geliş saatini resmen açıkladı.
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Galatasaray, Burnley forması giyen orta saha Lesley Ugochukwu transferini duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan medya bilgilendirmesinde şu sözlere yer verildi:

"Lesley Ugochukwu’nun TSİ 20.30’da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olması beklenmektedir."

Sarı-kırmızılı ekibin, geçen sezon Burnley formasıyla 38 maça çıkan Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor.

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LESLEY UGOCHUKWU KİMDİR?

Lesley Ugochukwu, futbola Rennes altyapısında başladı ve 2021’de A takıma yükselerek Ligue 1’de forma giymeye başladı.

Genç yaşına rağmen fizik gücü, savunma önü sertliği ve merkez orta sahadaki atletik profiliyle dikkat çeken Fransız oyuncu, Rennes formasıyla 60 maça çıktıktan sonra 2023 yazında Chelsea’ye transfer oldu.

Londra ekibindeki ilk sezonunda 15 maçta süre alan Ugochukwu, 2024-25 sezonunu Premier Lig ekiplerinden Southampton’da kiralık geçirdi; burada 26 lig maçına çıkıp 1 gol ve 1 asist üretti.

Chelsea kariyerinin ardından Burnley’ye transfer olan 2004 doğumlu orta saha, Fransa’nın alt yaş milli takımlarında da görev aldı.

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