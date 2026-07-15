Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini resmen açıkladı: Sözleşme ayrıntıları belli oldu!

Galatasaray, Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu'nun transferi konusunda kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

SÖZLEŞME AYRINTILARI BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Ugochukwu'nun geçici transferi için Burnley'ye 3 milyon sterlin ödeneceği belirtildi. Lesley Ugochukwu'nun şarta bağlı transfer bedelinin ise 22 milyon 500 bin sterlin olduğu kaydedildi.

Lesley Ugochukwu'ya ise 2 milyon 650 bin sterlin sabit ücret ödeneceği açıklandı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu'nun, kendisi ve kulübü Burnley Football & Athletic Company Limited ile futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 3.000.000 GBP olarak belirlenmiştir.

Şarta bağlı satın alma opsiyonu bedeli 22.500.000 GBP'dir.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.650.000 EUR sabit ücret ödenecektir."