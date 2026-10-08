Galatasaray maçı öncesi Barcelona'da Joan Garcia gelişmesi

Barcelona, sakatlığını atlatan kalecisi Joan Garcia'ya kavuşuyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Garcia, sakatlığını atlattı ve takımla çalıştı. Tedavisi tamamlanan 25 yaşındaki file bekçisi, cumartesi günkü Getafe maçında forma giyebilecek duruma geldi. Garcia'nın, Getafe'nin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında da kalede olması bekleniyor.

Öte yandan Barcelona'da tedavisi devam eden Raphinha'nın durumu ise netlik kazanmadı. Takım antrenmanında yer almayan Brezilyalı futbolcunun, Getafe maçında forma giyme ihtimali bulunuyor ancak son durum cuma günkü testlerin ardından netlik kazanacak.

Milli aranın ardından ligde sahasında Getafe'yi konuk edecek Barcelona, daha sonra ise Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak.