Galatasaray maçı öncesi... Barcelona'dan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 5 gollü başlangıç!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında, Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakiplerinden Barcelona ve Feyenoord karşı karşıya geldi.

Camp Nou'da oynanan müsabakayı ev sahibi Barcelona 5-1 kazandı.

Mücadeleye hızlı başlayan Barcelona, 3. dakikada Raphinha'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

İspanyol devi, 22. dakikada Karim Adeyemi'nin bulduğu golle farkı 2'ye yükseltti.

RAPHINHA'DAN DUBLE

İlk yarı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Barcelona'da Raphinha 57. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skor 3-0 oldu.

Karşılaşmanın 77. dakikasında Barcelona'da Lamine Yamal, farkı 4'e çıkaran golü attı.

Mücadelenin 82. dakikasında Feyenoord, Sem Stejin'in golüyle farkı yeniden 3'e indirdi.

Dakikalar 85'i gösterdiğinde ise Gabriel Jesus, Barcelona'nın 5. golünü attı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Barcelona oldu. Feyenoord ise lig aşamasına puansız başladı.

GALATASARAY İLE KARŞILACAKLAR

Barcelona, Devler Ligi'ndeki sıradaki maçında 13 Ekim Salı günü temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak. Feyenoord ise 14 Ekim Çarşamba günü Como'yu ağırlayacak.