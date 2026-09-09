Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray maçı öncesi... Barcelona'dan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 5 gollü başlangıç!

Galatasaray maçı öncesi... Barcelona'dan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 5 gollü başlangıç!

9.09.2026 21:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray maçı öncesi... Barcelona'dan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 5 gollü başlangıç!

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi evinde ağırladığı Feyenoord'u 5-1 mağlup etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında, Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakiplerinden Barcelona ve Feyenoord karşı karşıya geldi.

Camp Nou'da oynanan müsabakayı ev sahibi Barcelona 5-1 kazandı.

Mücadeleye hızlı başlayan Barcelona, 3. dakikada Raphinha'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

İspanyol devi, 22. dakikada Karim Adeyemi'nin bulduğu golle farkı 2'ye yükseltti.

Image

RAPHINHA'DAN DUBLE

İlk yarı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Barcelona'da Raphinha 57. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skor 3-0 oldu.

Karşılaşmanın 77. dakikasında Barcelona'da Lamine Yamal, farkı 4'e çıkaran golü attı. 

Mücadelenin 82. dakikasında Feyenoord, Sem Stejin'in golüyle farkı yeniden 3'e indirdi. 

Dakikalar 85'i gösterdiğinde ise Gabriel Jesus, Barcelona'nın 5. golünü attı. 

Image

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Barcelona oldu. Feyenoord ise lig aşamasına puansız başladı.

GALATASARAY İLE KARŞILACAKLAR

Barcelona, Devler Ligi'ndeki sıradaki maçında 13 Ekim Salı günü temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak. Feyenoord ise 14 Ekim Çarşamba günü Como'yu ağırlayacak.

İlgili Konular: #barcelona #uefa şampiyonlar ligi #feyenoord

İlgili Haberler

Aleksey Batrakov'dan transfer itirafı: 'PSG benimle ilgileniyordu ancak...'
Aleksey Batrakov'dan transfer itirafı: 'PSG benimle ilgileniyordu ancak...' UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting Lizbon ile karşılaşacak Galatasaray'ın 21 yaşındaki Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, katıldığı bir YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Batrakov, Galatasaray'a transferi konusunda görüşlerini aktardı.
CANLI ANLATIM: Sporting Lizbon 1-1 Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Hafta Mücadelesi
CANLI ANLATIM: Sporting Lizbon 1-1 Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Hafta Mücadelesi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting Lizbon ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Fenerbahçe maçı öncesi Roma'da sakatlık: Antrenmana katılmadı!
Fenerbahçe maçı öncesi Roma'da sakatlık: Antrenmana katılmadı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Roma'da İtalyan orta saha Lorenzo Pellegrini, maç öncesi yapılan antrenmanda yer almadı.