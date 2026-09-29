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Galatasaray maçı öncesi Barcelona'ya şok: Maçı yarıda bıraktı

Galatasaray maçı öncesi Barcelona'ya şok: Maçı yarıda bıraktı

29.09.2026 15:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray maçı öncesi Barcelona'ya şok: Maçı yarıda bıraktı

Brezilya, Avustralya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona'da forma giyen Brezilyalı Raphinha, mücadeleye devam edemedi.

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Avustralya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Brezilya'da Raphinha şoku yaşanıyor. Barcelona forması giyen futbolcu sakatlandı.

Karşılaşmanın 45. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran futbolcu, ikinci yarıya çıkamadı. Raphinha'nın yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemediği ifade edildi.

Sakatlığında son durum henüz belirsiz olan Raphinha'nın, Barcelona'nın Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında sahada olup olmayacağı bilinmiyor. Galatasaray ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı saat 22.00'de Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.

Raphinha bu sezon Barcelona formasıyla 8 maçta 14 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi. 

İlgili Konular: #galatasaray #barcelona #Raphinha

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