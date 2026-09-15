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Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'a iki müjde!

Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'a iki müjde!

15.09.2026 20:55:00
Güncellenme:
AA
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Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'a iki müjde!

Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da Arseniy Batagov ve Tim Jabol-Folcarelli takımla antrenmanlara başladı.
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda, ısınmanın ardından mobilizasyon ve pas çalışması gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.

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Tim Jabol-Folcarelli

BATAGOV VE FALCORELLI GELİŞMESİ

Uzun süreli sakatlıklarının ardından tedavileri devam eden Batagov ve Folcarelli, takımla antrenmanlara başladı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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