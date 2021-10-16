Galatasaray'da ibra sandıkları kuruldu

16 Ekim 2021 Cumartesi, 11:28

Galatasaray'da 2019 yılını kapsayan mali genel kurul toplantısı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantı, Covid-19 salgını önlemleri kapsamında sadece kulüp üyelerin katılımıyla yapıldı. Toplantıya basın mensupları veya misafirler alınmadı.

Kulüp başkanı Burak Elmas tarafından açılış konuşması yapılan genel kurulda Metin Sinan Aslan divan başkanlığına seçildi.

Yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporlar dinlendi. Sırasıyla 2019 yılı faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başladı. Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, Mustafa Cengiz yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak. İbra kapalı oylama ile yapılacak. Salona ibra sandıkları mali ve yönetsel biçiminde kuruldu.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erecek.

Toplantıya rahatsızlığı bulunan eski başkan Mustafa Cengiz katılmazken, dönemi görüşülecek yönetim kurulundan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal'ın salonda bulunduğu bildirildi.

"RAKİPLERİ SEVİNDİRMEYELİM"

Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, mali genel kurulda açıklamalarda bulundu.Galatasaray'da eski başkanların bir araya gelmesine değinen Albayrak, "Geçen gün Burak Elmas başkanımız örnek olacak bir davette bulundu. Bütün geçmiş başkanlarımız, divan başkanlarımız, hepimizi bir araya getirdi. Sosyal medyada da gördük ki bu tablodan bütün Galatasaray sevenler memnun, sevmeyenler rahatsız oldu. O kadar güzel bir organizasyon yapıldı, hepimizi bir araya getirdi Burak başkan. Galatasaraylılara güzel bir tablo sunduk. Bu güzel tabloyu göze alsınlar." dedi.

Kendi yönetimlerinde hataların olabileceğini söyleyen eski yönetici, "Dün biz vardık, bugün sevgili arkadaşlarımız var, yarın başka arkadaşlarımız gelecek. Rakiplerimizi ve başkalarını sevindirmeyelim, mutlu etmeyelim. Biz birbirimize sarılalım, Galatasaray'ın başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Hatasız kul olmaz, hata yapmış olabiliriz ama hiçbir art niyet yoktur." ifadelerini kullandı.

Söz alan konuşmacılardan bir bölümü UEFA'daki FFP cezasının kaldırılması nedeniyle Cengiz yönetimini kutlarken, büyük çoğunluk Falcao başta olmak üzere transferleri eleştirdi. 'Sokağa atılan para' yorumları yapıldı.