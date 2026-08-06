Galatasaray MCT Technic, Alen Smailagic'i renklerine bağladı!

Galatasaray MCT Technic, Sırp oyuncu Alen Smailagic'i kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasına göre uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabilen 25 yaşındaki Smailagic ile sözleşme imzalandı.

ALEN SMAILAGIC KİMDİR?

Profesyonel basketbola 2017'de ülkesinin Beko kulübünde başlayan Smailagic, 2019'dan 2021'e kadar Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors forması giydi.

Smailagic, kariyerinin devamında Basketbol EuroLeague'de de mücadele eden Partizan, Zalgiris ve Virtus Bologna'da oynadı.