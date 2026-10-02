Galatasaray MCT Technic ligde ilk mağlubiyetini aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Karşıyaka, sahasında normal süresi 65-65 biten maçta Galatasaray MCT Technic'i uzatmalarda 78-71 mağlup etti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin
Karşıyaka: Weber 3, Munford 5, Kelly 9, Yavuz Gültekin 7, Enoch 14, Muhaymin Mustafa 7, Starks 11, El-amin 18, Hakan Sayılı, Munson 4
Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 13, Metu 6, Ballo 13, Ivanovic 7, Pierre 11, Robinson, Nikolic 7, Can Korkmaz 5, Smailagic 9, Efe Şekeroğlu, Buğrahan Tuncer
1. Periyot: 18-13
Devre: 35-34
3. Periyot: 50-48
Normal Süre: 65-65