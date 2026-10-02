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Galatasaray MCT Technic ligde ilk mağlubiyetini aldı

Galatasaray MCT Technic ligde ilk mağlubiyetini aldı

2.10.2026 21:56:00
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AA
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Galatasaray MCT Technic ligde ilk mağlubiyetini aldı

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Karşıyaka'ya 78-71 mağlup oldu.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Karşıyaka, sahasında normal süresi 65-65 biten maçta Galatasaray MCT Technic'i uzatmalarda 78-71 mağlup etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin

Karşıyaka: Weber 3, Munford 5, Kelly 9, Yavuz Gültekin 7, Enoch 14, Muhaymin Mustafa 7, Starks 11, El-amin 18, Hakan Sayılı, Munson 4

Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 13, Metu 6, Ballo 13, Ivanovic 7, Pierre 11, Robinson, Nikolic 7, Can Korkmaz 5, Smailagic 9, Efe Şekeroğlu, Buğrahan Tuncer

1.⁠ ⁠Periyot: 18-13

Devre: 35-34

3.⁠ ⁠Periyot: 50-48

Normal Süre: 65-65

İlgili Konular: #galatasaray #Karşıyaka #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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