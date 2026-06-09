Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray MCT Technic'ten Gianmarco Pozzecco kararı: Resmen açıklandı!

Galatasaray MCT Technic'ten Gianmarco Pozzecco kararı: Resmen açıklandı!

9.06.2026 19:24:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Galatasaray MCT Technic'ten Gianmarco Pozzecco kararı: Resmen açıklandı!

Galatasaray MCT Technic'in 53 yaşındaki İtalyan başantrenörü Gianmarco Pozzecco, gelecek sezon da sarı-kırmızılı takımın başında olacağını duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Gianmarco Pozzecco, gelecek sezonda da sarı-kırmızılı ekibin başında olacağını duyurdu.

Pozzecco, yeni sezon öncesinde sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden taraftarlara mesaj gönderdi.

"GALATASARAY TARAFTARINDAN TEK BİR RİCAM VAR"

İstanbul'a ilk geldiği günden beri taraftarların sevgisini ve desteğini hissettiğini belirten Pozzecco, "Galatasaray'ı çalıştırarak geçirdiğim her gün benim için büyük bir onurdu ve gelecek sezon da bu görevi sürdürecek olmak beni daha da gururlandırıyor. Gelecek sezonun takımını ve teknik ekibini oluşturmak için çalışmaya hız kesmeden devam ettik. Bu yüzden büyük Galatasaray taraftarından tek bir ricam olacak. Bize güvenin, bu takımı desteklemeye ve sevmeye devam edin" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY TARAFTARINA ÇAĞRI"

Gelecek sezonda Galatasaray ile büyük mutluluklar yaşayacaklarını iddia eden İtalyan başantrenör, şunları kaydetti;

"Galatasaray'ın ruhunda ve karakterinde hırs, tutku ve kazanmak için sonuna kadar mücadele etme arzusu var. Yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Salonumuzu, büyük Galatasaray taraftarının enerjisiyle her zamankinden daha dolu görmek istiyorum. Yakında görüşmek üzere. Haydi Cimbom."

İlgili Konular: #galatasaray #basketbol #başantrenör

İlgili Haberler

Trabzonspor, Muhammed Cham'ın ayrılığını duyurdu: Yeni kulübü belli oldu!
Trabzonspor, Muhammed Cham'ın ayrılığını duyurdu: Yeni kulübü belli oldu! Süper Lig ekibi Trabzonspor, 25 yaşındaki Avusturyalı oyuncu Muhammed Cham'ın Sırp ekip Kızılyıldız'a satın alma opsiyonlu kiralandığını duyurdu.
ABD'ye girişi engellenmişti: Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan ilk kez konuştu!
ABD'ye girişi engellenmişti: Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan ilk kez konuştu! 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev almak üzere gittiği ABD'ye giriş izni verilmeyen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, İstanbul'da açıklamalarda bulundu.
Anadolu Efes'te iki ABD'li ile yollar ayrıldı!
Anadolu Efes'te iki ABD'li ile yollar ayrıldı! Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, ABD'li uzun forvet Cole Swider ve ABD'li oyun kurucu Saben Lee ile yollarını ayırdı.