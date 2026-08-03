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Galatasaray, Micah Ma'a ile sözleşme imzaladı!

Galatasaray, Micah Ma'a ile sözleşme imzaladı!

3.08.2026 17:43:00
Güncellenme:
AA
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Galatasaray, Micah Ma'a ile sözleşme imzaladı!

Voleybol Efeler Ligi ekibi Galatasaray, 29 yaşındaki ABD'li oyuncu Micah Ma'a'yı kadrosuna kattı.
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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, ABD'li pasör Micah Ma'a ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li pasör Micah Ma'a ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan pasörümüz; sarı kırmızılı formamızı terletecek" ifadeleri kullanıldı.

MICAH MA'A KİMDİR?

Kariyerine Stade Poitevin Volley Beach'te başlayan Micah, GKS Katowice, Halkbank ve Fakel Yamal formalarını giydi.

Milli takım kariyerinde olimpiyat üçüncülüğü bulunan 29 yaşındaki voleybolcu, 1 Efeler Ligi, 1 Fransa Kupası ve 2 AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonlukları da yaşadı.

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