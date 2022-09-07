Galatasaray, Milot Rashica'yı resmen açıkladı!

07 Eylül 2022 Çarşamba, 23:22

Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.



Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:



"Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

İSTANBUL'A GELİYOR

Milot Rashica, Galatasaray'a transferini resmiyete dökmek adına 8 Eylül Perşembe günü sabah saat 04:00 sularında İstanbul'a gelecek.



Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Rashica'nın Norwich City ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.



2021 yazında Werder Bremen'den Norwich'e 11 milyon euro karşılığında imza atan Kosovalı futbolcu, İngiliz temsilcisinde çıktığı 40 maçta 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.