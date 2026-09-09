Galatasaray Portekiz'de istediğini alamadı: Sporting Lizbon 3-1 Galatasaray

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi.

Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadeleden Sporting Lizbon 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Sporting'in gollerini 27. dakikada Geny Catamo, 57. dakikada penaltıdan Luis Suarez ve 63. dakikada Rodrigo Zalazar kaydetti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE MAĞLUBİYET İLE BAŞLADI

Galatasaray'ın tek golünü ise 5. dakikada Gonçalo Inacio kendi kalesine attı.

Bu sonuçla Galatasaray Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Sporting ise 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü kendi sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Sporting ise Lens deplasmanına konuk olacak.

İLK 11'LER

Sporting: Rui Silva, Altimira, Catamo, Vagiannidis, Zalazar, Araujo, Inacio, Guilherme, Quaresma, Doumbia, Suarez.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren, Sara, Sane, Yunus, Torreira, Barış Alper, Batrakov.

Karşılaşmadan önemli anlar | Sporting 3-1 Galatasaray

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

84' Galatasaray'da Torreira, Yunus ve Sara oyundan çıkarken Nhaga, Ugochukwu ve İlkay dahil oldu.

80' SARI KART | Galatasaray'da Deniz Gül sarı kart gördü.

74' Sporting Lizbon'da Luis Suarez ve Issa Doumbia oyundan çıkarken, Ioannidis ve Andersen oyuna dahil oldu.

66' Sporting Lizbon'da Rodrigo Zalazar oyundan çıkarken, Gonçalves oyuna dahil oldu.

64' Galatasaray'da Batrakov oyundan çıkarken Deniz Gül dahil oldu.

63' GOL | Zalazar'ın serbest vuruştan attığı gol ile fark ikiye çıktı.

58' Galatasaray'da Leroy Sane'nin yerine Rafael Leao oyuna dahil oldu.

57' GOL | Luis Suarez'in penaltıdan attığı gol ile Sporting öne geçti.

52' SARI KART | Galatasaray'da Eren sarı kart gördü.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

43' SARI KART | Sporting'de Davinson'a faul yapan Luis Suarez sarı kart gördü.

27' GOL | Catamo'nun golü ile Sporting beraberliği yakaladı.

22' SARI KART | Sporting'de Batrakov'a faul yapan Altimira sarı kart gördü.

6' Ismail Jakobs’un taç atışında top uzun şekilde sekti, ceza sahasında yaşanan karambolde Torreira topu ağlara gönderdi. Sportingli oyuncular topun çizgiyi geçmediği yönünde itirazlarda bulundu ancak hakem Espen Eskas golü verdi.

6' GOL | Torreira'nın golü ile Galatasaray öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı. Başarılar Galatasaray...