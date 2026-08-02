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Galatasaray, Rennes ile yenişemedi: İstanbul'da kazanan çıkmadı!

Galatasaray, Rennes ile yenişemedi: İstanbul'da kazanan çıkmadı!

2.08.2026 23:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray, Rennes ile yenişemedi: İstanbul'da kazanan çıkmadı!

Galatasaray, kendi sahasında oynadığı hazırlık maçında Rennes ile 3-3 berabere kaldı.
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Galatasaray, yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında kendi evinde Rennes ile karşılaştı.

Rams Park'ta oynanan mücadeleden Galatasaray, 3-3 beraberlik ile ayrıldı.

Galatasaray'ın gollerini 18. dakikada Victor Osimhen, 49. dakikada Gabriel Sara ve 90+3. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz kaydetti.

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LEPAUL HAT-TRICK YAPTI

Rennes'in golleri ise 27., 58. ve 61. dakikada penaltıdan Esteban Lepaul kaydetti.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla yeni sezon öncesi oynadığı 4. hazırlık maçından beraberlik ile ayrılmış oldu.

Galatasaray, yeni sezon öncesi oynadığı 4 hazırlık maçında 1 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte kalesinde 9 gol gördü.

Sarı-kırmızılılar son hazırlık maçında 8 Ağustos Cumartesi günü kendi sahasında Villarreal ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın oynadığı hazırlık maçları şu şekilde:

Ümraniyespor 1-5 Galatasaray

Galatasaray 0-2 Monza

Galatasaray 0-3 Venezia

Galatasaray 3-3 Rennes

TARAFTARLARDAN DURSUN ÖZBEK'E TEPKİ

Öte yandan Süper Lig'de en az transfer yapan takımlar arasında yer alan Galatasaray'da taraftarın Başkan Dursun Özbek'e tepkisi artıyor.

Maç öncesinde tribünleri dolduran taraftarlar, mücadele boyunca başkan Dursun Özbek'e tepki gösterdi.

Gündüz sosyal medyada verilen tepkinin ardından Rams Park'ta da Özbek yeniden hedef oldu.

Taraftarlar, "Dursun Özbek transferler nerede" tezahüratıyla tepkisini gösterdi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdulkerim, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Ugochukwu, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Victor Osimhen

Rennes: Belazzoug, Ait Boudlal, Rouault, P. Frankowski, A. Nagida, Camara, Thomasson, Szymanski, Blas,  Nordin, Lepaul

İlgili Konular: #galatasaray #hazırlık maçı #rennes

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