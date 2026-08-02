Galatasaray, Rennes ile yenişemedi: İstanbul'da kazanan çıkmadı!

Galatasaray, yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında kendi evinde Rennes ile karşılaştı.
Rams Park'ta oynanan mücadeleden Galatasaray, 3-3 beraberlik ile ayrıldı.
Galatasaray'ın gollerini 18. dakikada Victor Osimhen, 49. dakikada Gabriel Sara ve 90+3. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz kaydetti.
LEPAUL HAT-TRICK YAPTI
Rennes'in golleri ise 27., 58. ve 61. dakikada penaltıdan Esteban Lepaul kaydetti.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla yeni sezon öncesi oynadığı 4. hazırlık maçından beraberlik ile ayrılmış oldu.
Galatasaray, yeni sezon öncesi oynadığı 4 hazırlık maçında 1 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte kalesinde 9 gol gördü.
Sarı-kırmızılılar son hazırlık maçında 8 Ağustos Cumartesi günü kendi sahasında Villarreal ile karşılaşacak.
Galatasaray'ın oynadığı hazırlık maçları şu şekilde:
Ümraniyespor 1-5 Galatasaray
Galatasaray 0-2 Monza
Galatasaray 0-3 Venezia
Galatasaray 3-3 Rennes
TARAFTARLARDAN DURSUN ÖZBEK'E TEPKİ
Öte yandan Süper Lig'de en az transfer yapan takımlar arasında yer alan Galatasaray'da taraftarın Başkan Dursun Özbek'e tepkisi artıyor.
Maç öncesinde tribünleri dolduran taraftarlar, mücadele boyunca başkan Dursun Özbek'e tepki gösterdi.
Gündüz sosyal medyada verilen tepkinin ardından Rams Park'ta da Özbek yeniden hedef oldu.
Taraftarlar, "Dursun Özbek transferler nerede" tezahüratıyla tepkisini gösterdi.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdulkerim, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Ugochukwu, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Victor Osimhen
Rennes: Belazzoug, Ait Boudlal, Rouault, P. Frankowski, A. Nagida, Camara, Thomasson, Szymanski, Blas, Nordin, Lepaul